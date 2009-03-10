Осколки от столкновения спутников начинают падать на Землю

Осколки от первого в истории человечества "ДТП" на орбите - столкновения российского спутника "Космос-2251" и американского Iridium 33, произошедшего 10 февраля над Сибирью, начинают падать на Землю. Однако размер фрагментов не превышает сантиметра, и они не несут никакой угрозы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на стратегическое командование США, которое осуществляет слежение за околоземным пространством.

По данным американских военных, которые приводятся на сайте Spaceweather, фрагмент, получивший индекс 1993-036PX, войдет в атмосферу Земли 12 марта, обломок 1993-036KW - 28 марта, 1993-036MC - 30 марта. Всего они имеют размеры около сантиметра, разрушатся в атмосфере и не представляют угрозы для людей на Земле.

Космические аппараты Iridium (США) и "Космос-2251" столкнулись на высоте примерно 805 километров над Сибирью 10 февраля. Это первое такое столкновение, до этого космические аппараты сталкивались только с космическим мусором. Спутник Iridium - аппарат коммерческой связи - запущен в 1997 году. "Космос-2251" - военный аппарат, запущен в 1993 году, с 1995 года этот космический аппарат выведен из состава орбитальной группировки.

По данным на 7 марта, внесено в каталоги 355 осколков "Космоса-2251" и 159 фрагментов Iridium 33. Обломки "Космоса" не только более многочисленны, но и разошлись значительно дальше - они находятся на высотах от 198 до 1689 километров, а фрагменты Iridium - между 582 и 1262 километрами.

Возможно, это связано с тем, что "Космос" был герметичным, при ударе произошла разгерметизация и обломки были разбросаны давлением значительно дальше.