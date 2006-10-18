Ученые из Нидерландов и США назвали точную дату конца света

Ученые из Нидерландов и США совершенно точно назвали дату, когда жизнь на нашей планете прекратится. По утверждению специалистов из Утрехтского университета, Апокалипсис произойдет ровно через 2 млн. лет с четвертью – 31 октября 2252006 года, пишет газета "Новые известия".

Наступит новый ледниковый период, и нас постигнет участь динозавров. По мнению же астробиологов из Университета Вашингтона, катастрофа случится через полмиллиарда лет: все формы жизни на нашей планете выжжет Солнце.

Голландцы опубликовали статью, в которой сообщили: каждые 2,5 млн. лет происходит сдвиг земной орбиты. Это приводит к катастрофическому похолоданию. Опираясь на исследования геологов и палеонтологов, утрехтцы назвали якобы известную им точную дату, когда наши потомки вымерзнут: 31 октября 2252006 года.

В свою очередь астробиологи Дональд Браунли и Питер Уорд из Вашингтонского университета оповестили человечество, что Земля постепенно сгорает и скоро будет поглощена Солнцем. Через полмиллиарда лет с лица Земли исчезнут животные и растения, через 3,5 млрд. испарятся океаны, а через 7,5 млрд. лет расширяющееся Солнце не оставит от Земли и следа.

Между тем, тема конца света сидит в умах людей давно и варианты его наступления высказываются регулярно. Так, в начале 90-х говорилось о том, что в результате Большого взрыва Апокалипсис настанет через 11 млрд. лет.

А в 2004 году журнал Nature опубликовал результаты исследований астрофизиков из Стэнфордского университета Калифорнии, согласно которым гибель Вселенной под воздействием так называемой энергии темной материи откладывается еще на полтора десятка миллиардов лет. Вселенная, заявили они, будет сначала расширяться, а потом сожмется, после чего произойдет еще один Большой взрыв, который даст жизнь новым галактикам. Это сообщение, впрочем, было тотчас оспорено другой группой специалистов, считающих, что расширение Вселенной может продолжаться почти вечность.

К числу других вариантов относятся прогнозы атаки на Землю мощных гамма-вспышек или огромных астероидов. Один из них будто бы врежется в нашу планету в 2029 году. Впрочем, и эту теорию поставили под сомнение. Австралийские астрономы заявили: орбита астероида пройдет на расстоянии 36-39 тыс. километров от центра Земли.

Еще одна опасность – выбросы потоков сверхмощных горячих газов из других галактик. Если какой-нибудь из них достигнет нашей планеты, она будет сожжена дотла.

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