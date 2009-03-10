Пожар в Киеве: погиб 29-летний мужчина

В Киеве 9 марта в результате пожара погиб мужчина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, пожар возник в 15-этажном жилом доме по улице Академика Курчатова в Деснянском районе. На 15 этаже в одной из комнат квартиры горели диван, кресло, постельные принадлежности.

Во время гашения пожара спасатели нашли 29-летнего мужчину без признаков жизни.

Причина пожара устанавливается.