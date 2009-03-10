Пожар в Киеве: погиб 29-летний мужчина
12:31, 10 марта 2009Разное
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Трагедия в Деснянском районе
В Киеве 9 марта в результате пожара погиб мужчина.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, пожар возник в 15-этажном жилом доме по улице Академика Курчатова в Деснянском районе. На 15 этаже в одной из комнат квартиры горели диван, кресло, постельные принадлежности.
Во время гашения пожара спасатели нашли 29-летнего мужчину без признаков жизни.
Причина пожара устанавливается.
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