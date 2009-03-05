Украинский экипаж собирается на единственное женское авторалли (фото)

Первый украинский женский экипаж готовится принять участие в ралли «Rallye Aicha des Gazelles» на автомобиле КрАЗ-5233ВЕ-086-Д-10.

«Rallye Aicha des Gazelles» - единственная в мире женская гонка на автомобилях, мотоциклах, квадроциклах, грузовиках. Оно проводится с 1990 года под патронатом короля Марокко Мохаммеда VI.

Эту гонку называют «женский Дакар» - за 8 дней участницы преодолевают более 2500 километров песчаных дюн именно в тех местах, где пролегает маршрут легендарного автомарафона. Правда, в отличие от Дакара, участницам «Rallye Aicha des Gazelles», приходится ориентироваться исключительно при помощи компаса и топографической карты – использование систем спутниковой навигации категорически запрещено.

Фото Сергея Светлицкого / УНИАН