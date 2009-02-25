Концерн “Укрспирт” начал промышленное производство биотоплива. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе концерна.

Сообщается, что ДП “Лохвицкий спиртовой комбинат” производит в сутки уже 10 тыс. дал компонента моторного топлива активного (КМТА) на основе флегмового компонента. КМТА – продукт, разработанный специалистами концерна “Укрспирт” совместно с отраслевыми научными работниками. Конечный продукт: бензин Био-100.

Топливо на 60% состоит из возобновляемого сырья. Высокое качество и характеристики топлива отвечают строгим стандартам экологической безопасности Евро-4. Топливо Био-100 имеет детонационную стойкость более высокую, чем любой стандартный бензин, изготовленный из нефти. Топливо Био-100 имеет экологические преимущества. Низкое содержание серы в сырье обеспечивает низкое содержание серы в топливе. Содержание ароматических углеводородов в топливе Био-100 в десятки раз ниже, чем в стандартных бензинах. Вследствие этого уменьшаются выбросы с отработанными газами такого опасного вещества как бенз(а)пирен. По содержанию бензола топливо Био-100 имеет показатели на уровне требований европейских стандартов.

На сегодня объемы выпуска топлива Био-100 составляют 80 тонн в сутки. Вся продукция Лохвицкого спиртового комбината реализуется на украинских АЗС под собственной маркой.

Концерн “Укрспирт” рассматривает этот эксперимент по производству биотоплива на Лохвицком спиртовом комбинате как такой, который позволяет провести проверку всех этапов производства и реализации альтернативного топлива. Уже в ближайшее время в программу производства биотоплива будут подключены еще 5 заводов. Самое современное оборудование по абсолютированию спирта на этих заводах построено в рамках сотрудничества концерна “Укрспирт” и НВП “Техинсервис”. Благодаря этому, Концерн “Укрспирт” обладает возможностями для производства 200 тыс. тонн биотоплива.

“На производство водки и других ликероводочных изделий должно идти максимум 15% общего объема производства всех существующих спиртовых заводов Украины. Два года я работал на эту идею и сделаю все для полной ее реализации. Я уверен, что это единственный перспективный путь развития украинской спиртовой отрасли. Потому в ближайшее время производство биотоплива и технических жидкостей на основе спирта будет стабильно и существенно увеличиваться. Наш следующий шаг – это обеспечение биологическим топливом потребностей нашего аграрного сектора и полное замещение импортной продукции на рынке спиртосодержащих жидкостей. Если нам не будут мешать, концерн “Укрспирт” имеет достаточно мощностей для выполнения такого задания”, - отметил председатель концерна «Укрспирт» Иван ЯКОВЕЦ.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укрспирт» создан постановлением Кабинета министров от 29 июня 1996 г. «О совершенствовании управления предприятиями спиртовой и ликероводочной промышленности». В концерн входят 76 государственных спиртовых заводов, которые обеспечивают более 95% производства спирта в Украине.