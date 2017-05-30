В Киеве 500 школьников установят рекорд одновременного счета

Складывать, вычитать и множить трехзначные числа – в уме - быстрее калькулятора – в шесть лет. Искусство устного счета продемонстрируют 30 мая в Киеве школьники со всей Украины. Олимпиада пройдет для детей от 5 до 14 лет.

Также в этот день планируется установить Национальный рекорд по одновременным вычислениям на счетах Абакус. Ожидается, что участие в установлении рекорда примут более 500 учеников. Фиксировать рекорд будут представители Национального реестра рекордов Украины.

В январе 2017-го года подобная Олимпиада уже объединила учеников Киева и Киевской области. Теперь же посоревноваться за звание лучшего, приедут ученики из более 10 городов Украины.

Ментальная арифметика - методика устного счета, которая использует в обучении специальные счеты Абакус. Постепенно дети тренируются обходиться без них, увеличивая сложность устных вычислений. Данная методика распространена в более 70 странах мира, в разные годы ею овладели более миллиона учеников. В Японии и Китае ментальная арифметика входит в школьную программу.

Международные исследования ученых подтвердили, что занятия ментальной арифметикой развивают одновременно оба полушария мозга и связи между полушариями, благодаря чему у детей стремительно повышается скорость мышления, концентрация внимания, воображение и образное мышление, а также способность быстро анализировать информацию и принимать решения.

“Сейчас ментальная арифметика развивается по всей Украине в рамках частных школ и центров. До нашей страны только в последние годы докатился бум, который наблюдается на ментальную арифметику по всему миру в течение последних 2-х десятилетий. Мы не просто развиваем эту методику, но и стремимся, чтобы в будущем ментальная арифметика стала неотьемлемой частью школьного образования.” - отметила организатор Олимпиады Марина Мужановская

Как считает трехзначные числа и одновременно играет на дудочке ребенок, который занимается ментальной арифметикой 1,5 года смотрите здесь.

30 мая, Киев, пл. Победы, 3 - ТРЦ «Украина», 4 этаж, Детская планета

12:00 - Начало Олимпиады

15:00 - Фиксация рекорда по одновременному счету на Абакусах

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