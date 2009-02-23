Тернопольский милиционер застрелился в туалете

В Тернополе застрелился оперуполномоченный сектора розыска преступников и без вести пропавших городского отдела милиции.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Тернопольской области Леся ДОЛИШНА, инцидент произошел 21 февраля.

31-летнего милиционера с огнестрельным ранением обнаружили в туалете горотдела. По данным Л.ДОЛИШНОЙ, выстрел в голову он произвел из табельного оружия. Милиционера доставили в областную клиническую больницу, где от полученного ранения он скончался.

“Обстоятельства и причины этого поступка выясняются. Проверку по данному факту проводит прокуратура Тернополя”, – сообщила Л.ДОЛИШНА.