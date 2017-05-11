Эксперты обсудят, какие возможности для Украины открывают решения суда ООН и Совета Европы по Крыму

11 мая 2017 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол “Решение международного суда ООН и Совета Европы по Крыму: новые возможности для Украины?”

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы к обсуждению:

1. Ситуация с защитой прав украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

2. Какие новые возможности для Украины открывают решения международного суда ООН и Совета Европы относительно Меджлиса?

3. Имеет ли Украина целостную стратегию возвращения Крыма в международно-правовой плоскости?

4. Какие рычаги влияния на ситуацию имеет и использует Меджлис?

5. Дальнейшие перспективы рассмотрения крымского дела и возможность новых исков Украины к России в международном суде ООН.

Участники круглого стола:

- Георгий Логвинский, народный депутат Украины, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, Заслуженный юрист Украины, адвокат, правозащитник;

- Надежда Цок, посол по особым поручениям МИД Украины;

- Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета;

Модератор - Игорь Соловей, руководитель отдела "Мир", LB.ua.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях про это мероприятие об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).