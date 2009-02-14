Жертв столкновения электрички с автобусом стало больше

Пассажир дизель-поезда, который сегодня столкнулся с автобусом в Тернопольской области , после увиденного умер от сердечного приступа.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, мужчина после остановки поезда “Тернополь-Ивано-Пусто” вышел осмотреть место аварии, после чего его самочувствие резко ухудшилось. Его отправили в больницу, однако спасти жизни мужчине не удалось. Врачи констатировали смерть от сердечного приступа.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 9:50 на железнодорожном переезде вблизи с.Прошова Тернопольского района дизель-поезд столкнулся с рейсовым автобусом “Тернополь-Скоморохи”, в котором находилось около 20 пассажиров. 6 из них погибли на месте аварии, еще 13 пострадавших, в том числе 8 в тяжелом состоянии, отправили в больницы Тернополя.

Людей из деформированного автобуса спасали бойцы МЧС. Психологи вместе со специалистами Тернопольской медицинской академии организовали пункты экстренной психологической помощи и работы с пострадавшими и родственниками погибших.

Железнодорожный переезд не оборудован шлагбаумом, поскольку движение на этом участке не интенсивное и всегда хорошая видимость пути.