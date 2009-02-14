Электричка врезалась в автобус: погибли 6 человек

В Тернопольской области вследствие столкновения электропоезда и пассажирского автобуса погибли 6 человек.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды областного управления МЧС, ДТП произошло сегодня в 9.50 на железнодорожном переезде в с.Прошовая Тернопольского района.

Все погибшие – пассажиры автобуса.

Еще 13 пассажиров получили травмы и доставлены в больницу.

Причины столкновения устанавливаются.