Электричка врезалась в автобус: погибли 6 человек
12:36, 14 февраля 2009Разное
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Еще 13 пассажиров - в больнице
В Тернопольской области вследствие столкновения электропоезда и пассажирского автобуса погибли 6 человек.
Как сообщили УНИАН в центре пропаганды областного управления МЧС, ДТП произошло сегодня в 9.50 на железнодорожном переезде в с.Прошовая Тернопольского района.
Все погибшие – пассажиры автобуса.
Еще 13 пассажиров получили травмы и доставлены в больницу.
Причины столкновения устанавливаются.
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