Падение уровня воды в водохранилищах вызвало всплеск абортов

Длительные отключения электричества в Непале заставляют супругов проводить вместе больше времени, пишет непальская газета "Кантипур".

Энергетический кризис разразился нынешней зимой из-за падения уровня воды в водохранилищах. В результате люди сидят без электричества до 12 часов в сутки. Они стали больше времени проводить дома, а не на работе.

"Из-за отключений я большую часть времени провожу с ней в квартире", - инженер по починке мобильных телефонов по фамилии Шарма кивнул в сторону жены, вместе с которой он сидел в очереди к врачу Центра абортов в Катманду.

По данным газеты, многие женатые и неженатые пары уже выстраиваются в очереди на аборт, и поток желающих избавиться от незапланированной беременности растет.

"Отключение электричества не является главной причиной роста незапланированной беременности, но оно стало провоцирующим фактором", - приводит газета слова врача другого центра по проведению абортов Судхи Тхапы.

"Рост темного времени суток стал одной из причин всплеска беременностей среди супружеских пар в городах", - считает владелец центра абортов Прасути Гриха.

Поскольку далеко не все спешат избавиться от будущего ребенка, непальским городам следует готовиться к неминуемому "бэби-буму", пишет издание.

РИА «Новости»