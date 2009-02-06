Киевским врачам "рекомендовали" посмотреть на конного мэра

Работникам киевских медицинских учреждений (больниц, поликлиник) по разнарядке “рекомендовано” завтра прийти на открытие ипподрома, где состоятся конные бега при участии мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом УНИАН сообщили врачи одной из киевских больниц. В телефонных беседах эту информацию агентству подтвердили руководители и врачи еще трех медучреждений столицы.

В частности, как сообщил заместитель главного врача одной из больниц, “из района нам сообщили, что в субботу мы должны обеспечить присутствие 10-15 работников на ипподроме, где состоятся конные бега при участии мэра, рекомендовали купить входной билет, а также было сказано, что желательно сделать ставки”. Он заметил, что с большими трудностями, но пойти на шоу согласились несколько сотрудников.

Руководитель другой больницы, на вопрос УНИАН, получил ли он такую разнарядку, заметил: “К сожалению, это диагноз, больше добавить ничего не могу”.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил о намерении лично принять участие в конных бегах на открытии столичного ипподрома 7 февраля.

«Я сам буду принимать участие в забеге, и мои заместители. Это интересно. Правда мне, как человеку не молодому, но еще не немолодому, спасибо Богу, спортсмен, в прошлом комсомолец, как подобает, партийный человек был. Я сам буду участвовать. Я выберу более спокойного коня, потому что киевлянам нужен живой, здоровый, улыбающийся мэр. Я вас всех приглашаю», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, от работы ипподрома столичный бюджет получит «серьезный заработок».

«В субботу мы проведем первые удачные бега. Я не думаю, что это богоугодное дело, но это такое дело. Есть элитные кони, там собаки, кстати, будут бегать – это друзья людей, поэтому их нужно поддерживать, благородно их разводить», - выразил убеждение мэр столицы, таким образом объясняя свое согласие на работу заведения, которое принадлежит к игорному бизнесу.

«Поэтому это в поддержку животных, которых я люблю, и населения Киева», - резюмировал городской председатель.

Он также объяснил полученные клиентами «Киевстар» SMS о событии на ипподроме. По словам мэра, благодаря этой компании 24 млн. человек смогли узнать об этом, а также о том, что готовится приз от Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

«Поставь на успех. 7.02.09 в 12.00 прямой эфир ТРК «Киев» с ипподрома. Ставка за номером 435. Приз 100 тыс. у.е. от мэра Киева Леонида ЧЕРНОРВЕЦКОГО. Все по-честному!», - сказано в SMS, разосланном компанией мобильной связи.