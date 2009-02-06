Черновецкий предлагает частным перевозчикам делится прибылью 50:50

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ предлагает частным предприятиям транспортной отрасли участие в программах столичной власти по схеме 50 на 50: 50% прибыли будет поступать в бюджет города, другая половина – предприятию, информирует пресс-служба КГГА.

Это предложение он озвучил вчера на встрече с представителями транспортной отрасли Киева.

«Столичная власть настроена помогать транспортникам развивать свой бизнес, чтобы люди, задействованные в этой сфере, не теряли рабочие места, чтобы заработные платы выплачивались своевременно и в полностью, чтобы киевляне получали качественные услуги в транспортной сфере», – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Мэр выразил готовность способствовать в решении проблем с приобретением земельных участков для транспортных предприятий. Также обсуждалась возможность предоставления в аренду подвижного состава частным перевозчикам. Городской председатель выразил заинтересованность в развитии муниципального такси, открытии новых автопарков.

Отдельное внимание столичный председатель уделил вопросу создания речного трамвая. В частности представителю пароходной компании г.Киева Владимиру НАУМЕНКО, который выходил с предложениями о развитии речного транспорта, в том числе пассажирского, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ внес предложение об участии организации в реализации этого проекта.