Таджики переименовали Советскую Латвию

Одна из находящихся в Таджикистане вершин Памира - Советская Латвия - стала официально именоваться Латвией. Официальная смена названия пика, высота которого достигает 6218 метров, приурочена к ожидаемому в этом месяце визиту в Латвию президента Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщили в его пресс-службе.

Группа альпинистов из Латвии во главе с Имантом Эгбертом первой совершила восхождение на этот пик 30 июля 1960 года. Латвийцы получили право дать имя безымянной до того момента горе. Пик был назван "Советской Латвией".

1 августа 2005 года четыре латвийских альпиниста - Валдис Пуриньш, Олег Силин, Виестур Силениекс и Андрей Козаков - вновь покорили этот пик, где установили табличку со словом "Латвия" и датой первого восхождения 1960 года.

Лента.ру