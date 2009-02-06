Таблоид заплатил Матерацци за приписанные ему слова о Зидане

Защитник миланского "Интера" и сборной Италии Марко Матерацци получил от британского таблоида The Sun денежную компенсацию, сумма которой не разглашается. Футболист обвинил издание в том что, освещая его конфликт с бывшим капитаном национальной команды Франции Зинедином Зиданом, возникший в ходе финала чемпионата мира 2006 года, оно приписало спортсмену те слова, которых он не говорил. Об этом сообщает AFP.

Напомним, что за десять минут до конца финального матча Зидан и Матерацци обменялись репликами, после чего француз ударил итальянского защитника в грудь и был удален с поля, а сборная Италии выиграла ЧМ-2006 по пенальти. После этого инцидента The Sun предоставил своим читателям "перевод" знаменитой фразы: якобы Матерацци назвал Зидана "сыном террористической шлюхи".

Матерацци подал иск еще в 2007 году, однако представители The Sun согласились на внесудебное урегулирование дела и выплатили футболисту шестизначную сумму. Кроме того, в мае 2008 года газета опубликовала извинения в адрес итальянского защитника. Также футболист обвинил в клевете и другие британские издания - Daily Star и Daily Mail. Защитник выиграл оба дела, а газеты также принесли ему свои извинения и возместили ущерб.

Конфликт Матерацци и Зидана послужил причиной возникновения массы слухов о том, что на самом деле итальянец сказал бывшему капитану сборной Франции. Через несколько месяцев после завершения ЧМ-2006 Матерацци признался, что оскорбил сестру Зидана. Он принес футболисту свои извинения, заявив, его высказывание было просто эмоциональным порывом.

Лента.ру