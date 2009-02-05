Страховой компании разрешили набирать работников по знаку зодиака

Австрийские власти не сочли дискриминацией отбор сотрудников по знаку зодиака, сообщается на сайте The Daily Mail 4 февраля.

Объявление зальцбургской страховой компании о наборе новых сотрудников на позиции менеджеров и продавцов содержало требования к возрасту и дате рождения кандидатов. Компания хотела нанять Козерогов, Тельцов, Водолеев, Овнов и Львов старше 20 лет.

Реклама вызвала недовольство правозащитников, что привело к расследованию. Страховая компания объясняла свои требования статистикой: данные о продажах по всей Австрии свидетельствовали, что наилучших результатов добиваются представители этих пяти знаков зодиака.

Эксперты сочли, что работодатель имеет право устанавливать требования к знаку зодиака потенциального сотрудника, поскольку это не нарушает действующего законодательства, защищающего работников от дискриминации на основе пола, возраста, расы и других признаков.

Лента.ру