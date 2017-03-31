Круглый стол на тему: "Перспективы развития современной украинской науки" (прямая трансляция)
31 марта в 10-30 в УНИАН состоится круглый стол о перспективах развития современной украинской науки. Организатор - Телевизионная служба новостей канала «1+1».
За последние месяцы дискуссия, вызванная появлением сюжета в «ТСН тиждень» о самом молодом докторе наук в Украины Ольге Броварец, вышла за пределы научных кругов и перешла в обсуждение проблем Национальной академии наук Украины и ее учреждений.
С целью детального рассмотрения проблем НАНУ, которые неоднократно поднимались в сюжетах ТСН, будет проведена публичная дискуссия с привлечением ведущих экспертов научной отрасли.
Під час обговорення будуть підняті наступні теми:
- Наука і молодь;
- Українська наука та система НАНУ;
- Наука та ЗМІ;
- Наука та менеджмент.
Для участі в круглому столі та конструктивного обговорення ситуації запрошені: Максим Стріха, заступник міністра освіти і науки України, шеф-редактор ТСН-Тиждень Роберт Опаленик , Сергій Квіт, екс-міністр освіти та науки, а также представители Министерства образования и науки Украины.