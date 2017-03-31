Круглый стол на тему: "Перспективы развития современной украинской науки" (прямая трансляция)

За последние месяцы дискуссия, вызванная появлением сюжета в «ТСН тиждень» о самом молодом докторе наук в Украины Ольге Броварец, вышла за пределы научных кругов и перешла в обсуждение проблем Национальной академии наук Украины и ее учреждений.

С целью детального рассмотрения проблем НАНУ, которые неоднократно поднимались в сюжетах ТСН, будет проведена публичная дискуссия с привлечением ведущих экспертов научной отрасли.

Під час обговорення будуть підняті наступні теми:

Наука і молодь;

Українська наука та система НАНУ;

Наука та ЗМІ;

Наука та менеджмент.

Для участі в круглому столі та конструктивного обговорення ситуації запрошені: Максим Стріха, заступник міністра освіти і науки України, шеф-редактор ТСН-Тиждень Роберт Опаленик , Сергій Квіт, екс-міністр освіти та науки, а также представители Министерства образования и науки Украины.