Круглый стол на тему: "Перспективы развития современной украинской науки" (прямая трансляция)

10:35, 31 марта 2017
Разное
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31 марта в 10-30 в УНИАН состоится круглый стол о перспективах развития современной украинской науки. Организатор - Телевизионная служба новостей канала «1+1». 

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За последние месяцы дискуссия, вызванная появлением сюжета в «ТСН тиждень» о самом молодом докторе наук в Украины Ольге Броварец, вышла за пределы научных кругов и перешла в обсуждение проблем Национальной академии наук Украины и ее учреждений.

С целью детального рассмотрения проблем НАНУ, которые неоднократно поднимались в сюжетах ТСН, будет проведена публичная дискуссия с привлечением ведущих экспертов научной отрасли.

Під час обговорення будуть підняті  наступні теми:

  • Наука і молодь;
  • Українська наука та система НАНУ;
  • Наука та ЗМІ;
  • Наука та менеджмент.

Для участі в круглому столі  та конструктивного обговорення ситуації запрошені: Максим Стріха, заступник міністра освіти і науки України,  шеф-редактор ТСН-Тиждень  Роберт Опаленик , Сергій Квіт,  екс-міністр освіти та науки,  а также представители Министерства образования и науки Украины.

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