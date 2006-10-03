Ученые приравняли переедание к наркомании

Эксперимент, проведенный сотрудниками Национальной лаборатории Брукхэвена в Нью-Йорке доказал существование глубокой аналогии между неумеренностью в еде и наркотической зависимостью.

Как сообщает Lenta.RU, по данным ученых, у некоторых людей в формировании влечения к пище принимают участие те же зоны головного мозга, которые активизируются у наркоманов во время ломки.

В исследовании приняли участие 7 страдавших крайней степенью ожирения добровольцев, которым были установлены электронные стимуляторы желудка – устройства, способные через блуждающий нерв посылать в головной мозг сигналы о насыщении.

Воздействие сигналов о насыщении на работу мозга участников оценивалось с помощью позитронно-эмиссионной томографии. Эта методика исследования позволяет ученым фиксировать увеличение скорости метаболических процессов в тканях мозга, что является признаком увеличения активности тех или иных его отделов.

К удивлению исследователей, при включенном электронном стимуляторе желудка рост активности был зафиксирован не только в гипоталамусе, где расположен центр насыщения, но и в гиппокампе и полосатом теле головного мозга. Именно эти отделы активируется в период ломок у лиц, страдающих наркотической зависимостью. Таким образом, несмотря на сигналы о насыщении желудка, у страдающих ожирением людей сохранялась непреодолимая тяга к еде, приводившая к перееданию и дальнейшему увеличению веса.

По мнению ученых, результаты эксперимента объясняют, почему борьба с избыточным весом и ожирением оказывается непосильной задачей для большинства пациентов. «Теперь мы точно знаем, что в формировании склонности к перееданию участвуют эмоциональные и когнитивные функции. Именно мозг способен манипулировать нашим телом, а не наоборот», - отмечает координатор исследовательского проекта.

Результаты исследования свидетельствуют также о том, что в борьбе с захлестнувшей мир эпидемией ожирения не может быть простых решений, добавляет ученый.