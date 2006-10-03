Янукович летит в Донецк на именины

Во вторник премьер-министр Виктор Янукович планирует посетить Донецк.

Официально цель визита обозначена как участие в мероприятиях по подготовке проведения в Донецке Чемпионата Европы по футболу 2012 года, сообщает Остров.

Вместе в премьером в Донецк прибудут глава национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка и президент МОК Жак Рогге.

Ожидается, что высокие гости прибудут чартерным рейсом из Киева и из аэропорта Донецка сразу отправятся на РСК "Олимпийский", где познакомятся с возможностями футбольного поля и стадиона в целом.

По информации "Острова", главной причиной сегодняшнего визита господина Януковича в Донецк является празднование 60-тилетия бывшего мэра Донецка, вице-премьер-министра Украины Владимира Рыбака.

Украинская правда