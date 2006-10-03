В Крыму разбился российский альпинист

В Черноморском районе Крыма разбился 32-летний российский альпинист, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК.

По информации МЧС, группа альпинистов - двое мужчин и девушка - отдыхала на скалистом берегу вблизи черноморского села Оленевка. Как рассказали сами отдыхающие, альпинизмом они занимались давно, были профессиональными спортсменами.

После ужина они выпили вина и легли спать. На утро выяснилось, что одного из спортсменов (жителя Нижнего Новгорода) в палатке не оказалось. Поиски завершились быстро - буквально в двух метрах от палатки россияне нашли своего товарища: тело мужчины лежало внизу семиметрового обрыва. "На место прибыла оперативная группа МЧС, следователи прокуратуры, судмедэксперты, - сообщил начальник Черноморского райотдела МЧС Валерий БОРЩОВ. - Чтобы поднять тело с семиметровой глубины ущелья, окруженного отвесными скалами, пришлось применить альпинистское снаряжение". По словам В.БОРЩОВА, видимо, россиянин, отойдя от палатки, в темноте оступился и упал головой вниз.

Знакомые погибшего альпиниста рассказали, что дома у него остались жена и двое дочерей.