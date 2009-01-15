Тимошенко подудела в знак солидарности: мало не покажется...

18 декабря Юлия Тимошенко публично пообещала посигналить клаксоном своего авто… дескать, в знак солидарности с украинским средним классом. Не знаю, сигналила ли глава правительства, однако 20 декабря она подписала Постановление Кабмина №1118. Документ был опубликован в Урядовом Курьере за 30 декабря и стал настоящим новогодним "подарком" для тех, кому обещано было подудеть.

Согласно этому постановлению физические лица-предприниматели, которые являются плательщиками налога на добавленную стоимость, должны подать в свою налоговую службу заявления об аннулировании их регистрации как плательщиков налога на добавленную стоимость и сдать соответствующее свидетельство.

Цинизм подхода бросается в глаза сразу – Тимошенко не просто ставит предпринимателя перед фактом неприемлемого для него изменения условий налогообложения. Она еще и предлагает ему же самому об этом изменении попросить в форме заявления!

Последствия принятия постановления Кабмина № 1118 очевидны – обанкротятся все физические лица-предприниматели, которые продают товары промышленным предприятиям. Ведь заводам невыгодно покупать товары, на которые не начислен НДС.

Юлия Владимировна явно „забыла” статью первую Закона Украины „О системе налогообложения”, согласно с которой изменения налогов и механизма их уплаты могут вноситься в законы Украины о налогообложении не позже, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного года и вступают в силу с начала нового бюджетного года.

Хотелось бы спросить у премьера, каким образом физические физлица-предприниматели-плательщики НДС успеют адаптироваться к новому механизму налогообложения? И почему пренебрегли их законным правом привыкать к новым условиям минимум 6 месяцев?

Стоит также отметить, что у людей есть заключенные контракты и обязательства по них, которые вряд ли теперь будут выполнены. Заключались ли бы настоящие контракты предпринимателями, если бы они знали об изменении условий существования своего бизнеса предварительно, - вопрос риторический.

Впрочем, это еще не самое худшее. Отныне физические лица-предприниматели, которые стали жертвами постановления №1118, должны согласно статьи девятой закона „про налог на добавленную стоимость” в месячный срок осуществить „условную продажу” своих товаров и основных фондов, исходя из обычных цен, и оплатить из этой виртуальной операции НДС в казну государства.

В Украине экономический кризис, товары не продаются. Так, хотелось бы опять поинтересоваться у правительственных чиновников, где предприниматели возьмут эти деньги? Или, может, перечислят в бюджет «условные деньги» с таких же «условных продаж»?

А что делать предпринимателю, который имеет большое количество оборудования? Продавать его по обычным ценам? Стоит отметить, что определять "обычность" цены должен налоговый инспектор. Хотел бы я посмотреть на то, как он будет это делать. Кто при сегодняшней инфляции и колебании курсов валют может сказать, что такое обычная цена?

В результате антикризисных шагов правительства предприниматели, которые занимались мелким производством и поставками товаров для промышленности, пойдут на биржу труда. Вместе со своими наемными работниками.

Выживут лишь те физические лица-предприниматели, которые отпускают товары конечному потребителю, то есть торгуют чаем на базаре.

Вот такие, вот, уважаемые, сигналы и солидарность от Юлии Владимировны.

Николай Еременко, политолог, председатель дискуссионного клуба „Відкрите коло”