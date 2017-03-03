Эксперты обсудят состояние украинского кино начала 2017 года

11:00, 03 марта 2017
Разное
96

На круглом столе обсудят Украинскую Киноакадемию, результаты работы на кинорынке в Берлине и закон о кино.

3 марта (в пятницу) в 11:00 в Институте Горшенина пройдет круглый стол на тему "Что происходит в украинском кинематографе в 2017 году?"

Эксперты обсудят:

1.    Для чего Украине своя киноакадемия?

2.    Есть ли жизнь после президентского вето для закона о поддержке национального кино?

3.    Итоги работы украинских кинематографистов на Европейском кинорынке на Берлинале: попадают ли украинские фильмы в прокате после кинорынков и когда в Украине начнут снимать иностранное кино?

Участники круглого стола:

·         Филипп Ильенко, глава Госкино;

·         Николай Княжицкий, народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности;

·         Юлия Синькевич, генеральный продюсер ОМКФ;

·         Наталья Либет, кинопродюсер;

·         Виктория Ярмощук, директор Media Resources Management, исполнительный директор Украинской киноассоциации, представитель "Кінокраїни".

Модератор круглого стола - Дарья Бадьёр, редактор раздела "Культура" LB.ua.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62. Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.

Адрес: Киев, ул. Малая Житомирская 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #кино#киноакадемия