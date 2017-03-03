Эксперты обсудят состояние украинского кино начала 2017 года

На круглом столе обсудят Украинскую Киноакадемию, результаты работы на кинорынке в Берлине и закон о кино.

3 марта (в пятницу) в 11:00 в Институте Горшенина пройдет круглый стол на тему "Что происходит в украинском кинематографе в 2017 году?"

Эксперты обсудят:

1. Для чего Украине своя киноакадемия?

2. Есть ли жизнь после президентского вето для закона о поддержке национального кино?

3. Итоги работы украинских кинематографистов на Европейском кинорынке на Берлинале: попадают ли украинские фильмы в прокате после кинорынков и когда в Украине начнут снимать иностранное кино?

Участники круглого стола:

· Филипп Ильенко, глава Госкино;

· Николай Княжицкий, народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности;

· Юлия Синькевич, генеральный продюсер ОМКФ;

· Наталья Либет, кинопродюсер;

· Виктория Ярмощук, директор Media Resources Management, исполнительный директор Украинской киноассоциации, представитель "Кінокраїни".

Модератор круглого стола - Дарья Бадьёр, редактор раздела "Культура" LB.ua.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62. Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.

Адрес: Киев, ул. Малая Житомирская 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).