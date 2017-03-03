Эксперты обсудят состояние украинского кино начала 2017 года
На круглом столе обсудят Украинскую Киноакадемию, результаты работы на кинорынке в Берлине и закон о кино.
3 марта (в пятницу) в 11:00 в Институте Горшенина пройдет круглый стол на тему "Что происходит в украинском кинематографе в 2017 году?"
Эксперты обсудят:
1. Для чего Украине своя киноакадемия?
2. Есть ли жизнь после президентского вето для закона о поддержке национального кино?
3. Итоги работы украинских кинематографистов на Европейском кинорынке на Берлинале: попадают ли украинские фильмы в прокате после кинорынков и когда в Украине начнут снимать иностранное кино?
Участники круглого стола:
· Филипп Ильенко, глава Госкино;
· Николай Княжицкий, народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности;
· Юлия Синькевич, генеральный продюсер ОМКФ;
· Наталья Либет, кинопродюсер;
· Виктория Ярмощук, директор Media Resources Management, исполнительный директор Украинской киноассоциации, представитель "Кінокраїни".
Модератор круглого стола - Дарья Бадьёр, редактор раздела "Культура" LB.ua.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62. Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.
Адрес: Киев, ул. Малая Житомирская 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).