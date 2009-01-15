В мире упал спрос на коньяк

В 2008 году спрос на коньяк во всем мире упал на 6,2 процента. Было продано 148,2 миллиона бутылок, в то время как годом ранее - 158 миллионов, передает агентство AFP.

Это стало первым сокращением спроса за последние шесть лет, которые были отмечены ростом продаж на 36,8 процентов.

Французские производители связывают сокращение спроса c мировым финансовым кризисом. В США и Канаде спрос упал на 14,2 процента, в Европе на 7,8 процента.

Несмотря на это, доходы от продаж увеличились на 0,3 процента и составили 1,6 миллиона долларов во многом за счет роста спроса в Азии на 6,2 процента, где особой популярностью пользуются элитные марки.

Лента.ру