В Институте Горшенина состится дискуссия, посвященная порядку предоставления гражданства в Украине

12:00, 20 февраля 2017
Разное
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Почему гражданство предоставляют тем, кто голосовал за аннексию Крыма и не предоставляют тем кто защищает Украину?

20 февраля (понедельник) 2017 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция "Почему гражданство предоставляют тем, кто голосовал за аннексию Крыма, а не тем, кто защищает Украину от российской агрессии?"

Организатор пресс-конференции – Институт Горшенина

Вопросы к обсуждению:

1.    Участники боевых действий «второго сорта». Почему государство так пренебрегает добровольцами, которые его спасли?

2.    Почему гражданство предоставляют тем, кто голосовал за аннексию Крыма и не предоставляют тем кто защищает Украину?

3.    Энергетическая блокада. Последствия.

Участники круглого стола:

· Валентин Наливайченко, лидер движения «Справедливость», экс-глава СБУ

· Геннадий Друзенко - соучредитель и руководитель ПДМШ им. М.Пирогова

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62, press.spravedlyvist@gmail.com Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

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