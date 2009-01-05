ГАИ просит водителей побыть пешеходами

В связи с ухудшением погодных условий и гололедицей на автодорогах Департамент ГАИ МВД Украины призывает водителей быть особенно осторожными.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Департамента ГАИ МВД Украины.

По прогнозам гидрометеоцентра, в ближайшие двое суток в Украине ожидается снижение температуры, гололедица, возможны также метели и налипание мокрого снега, напоминает пресс-служба.

В связи с ухудшением погодных условий и гололедицей на автодорогах, Департамент ГАИ МВД Украины обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть особенно осторожными.

Госавтоинспекция советует водителям применять безопасные методы управления автомобилями: резко не маневрировать, не тормозить, соблюдать достаточную дистанцию и пользоваться ремнями безопасности, а если есть возможность, то вообще воздержаться от поездок.