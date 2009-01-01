Взрыв во Львове по счастью обошелся без жертв

Вчера в 17.30 во Львове на территории гаражного кооператива „Автолюбитель” в кирпичном гараже возник пожар, который привел к взрыву газовых баллонов, канистр с бензином и пиротехнических установок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, были разрушены 6 гаражей и повреждены 8 легковых автомобилей.

В 18.57 подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и материальные убытки устанавливаются. Правоохранительные органы проводят расследование. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, гараж, где произошел взрыв, принадлежит бывшему сотруднику взрывотехнической службы милиции Львовской железной дороги. Он занимался изготовлением и продажей пиротехнических устройств и петард.

Вечером 31 декабря он заехал в помещение гаража для загрузки очередной партии петард, которых, по разным данным, было около 1 тонны. Во время погрузки произошел взрыв.

Сумма убытков, по предварительным оценкам специалистов ГУ МНС во Львовской области, как сообщил начальник пресс-центра этого ведомства Павел ВАСИЛЕНКО, составляет свыше 2 млн. грн., не учитывая убытков, нанесенных административному зданию ОАО «Львовоблэнерго».

Проводится расследование. Причины взрыва устанавливаются.