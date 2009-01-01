В Херсонской области водитель "ВАЗа" насмерть сбил троих детей

Вчера в 22.30 в пгт Новая Маячка Цюрюпинского района Херсонской области водитель автомобиля "ВАЗ-21099" не справился с управлением и совершил наезд на пятерых детей, двигавшихся по краю проезжей части.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, трое детей от полученных травм погибли на месте происшествия, а еще двое с телесными повреждениями были госпитализированы в Херсонскую областную детскую больницу.