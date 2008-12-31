Новогоднее поздравление президента РФ выложили в Интернет (ссылка)
17:41, 31 декабря 2008Разное
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Медведев не стал касаться политики
Новогоднее поздравление президента РФ Дмитрия Медведева, которое транслировалось для жителей Дальнего Востока, появилось в интернете, на сайте RuTube.
Оценивая заканчивающийся год, глава российского государства отметил, что Россия "уверенно и достойно" прошла через "драматические испытания". "Какие бы трудности не ждали нас в будущем, мы сможем с ними справиться", - подчеркнул он.
В своем обращении Медведев, впервые поздравлявший россиян в качестве президента, не стал касаться политических или экономических вопросов, пожелав всем согражданам счастья и исполнения желаний.
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