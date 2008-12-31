«Репортеры без границ»: в 2008 году свободы прессы стало меньше

Международная организация "Репортеры без границ" заявляет, что в завершающемся году в мире погибло и пострадало меньше журналистов, чем в 2007 году, но общий климат "свободы прессы" не улучшился. Об этом идет речь в докладе "Репортеров без границ" за 2008 год, передает ИА "Туран".

По данным организации, в 2008 году при исполнении служебного долга погибли 60 журналистов (в 2007 году - 87). Большинство из них были убиты в Южной и Юго-Восточной Азии, а также в странах Северной Африки и Ближнего Востока (26 и 16 соответственно).

Третье место по "опасности" для работников прессы делят между собой страны Европы и бывшего СССР - там были убиты восемь человек. Семь жертв - на Американском континенте и трое - в "черной" Африке. Такой низкий показатель для черного континента объясняется вовсе не улучшением ситуации, подчеркивают "Репортеры без границ". Это связано, прежде всего, с отказом многих журналистов работать в регионе.

Вместе с тем Африка держит рекорд по числу арестованных журналистов. На втором месте - север Африки и Ближний Восток, далее следуют Северная и Южная Америки. Всего за год были задержаны 673 человека.

Около тысячи журналистов (929) подверглись агрессии или угрозам, 353 СМИ (не считая интернет-СМИ) были закрыты цензурой.

По данным организации, с развитием Интернет-СМИ у цензоров появились новые мишени. Так, в 2008 году в Сети было закрыто в пять раз больше информационных ресурсов, чем печатных, теле- и радиоисточников.

За год запретили деятельность 1511 информационных сайтов. Авторов статей в Интернете и журналистов, ведущих свои блоги, стали преследовать почти наравне с журналистами традиционных СМИ. Так, в этом году задержали 59 блоггеров, 45 подверглись нападениям и один был убит.