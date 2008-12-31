В Новогоднюю ночь силы ПВО заступят на обычное дежурство

В Новогоднюю ночь воздушные границы Украины будут охранять свыше 2200 военнослужащих и 400 единиц вооружений и военной техники частей противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны, дежурными силами противовоздушной обороны государства осуществляется постоянный контроль порядка использования воздушного пространства. В среднем за сутки ими сопровождается свыше 1100 воздушных целей.

На протяжении 2008 года дежурными силами противовоздушной обороны государства обеспечен контроль полетов над территорией и вблизи государственной границы Украины почти 430 тысяч воздушных судов.

С начала нынешнего года личным составом дежурных боевых обслуг Воздушных сил ВСУ обнаружено и пресечено 29 нарушений правил использования воздушного пространства.

Руководство и управление дежурными силами противовоздушной обороны государства осуществляется из командного центра Воздушных сил ВСУ.

Система противовоздушной обороны охраняет государственные границы в воздушном пространстве, осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка его использования на территории Украины (603,7 тыс. кв. км.), также пресекает попытки нарушений воздушных границ государства (общая протяженность – почти 7000 км, в том числе 5600 км – сухопутных и 1400 км – морских).

В среднем за сутки радиотехнические войска Воздушных сил ВСУ обнаруживают и сопровождают свыше 1000 целей.

На защите воздушного пространства Украины находятся самолеты третьего и четвертого поколения – бомбардировщики Су-24М, истребители Су-27, МиГ-29, штурмовики Су-25, разведчики Су-24мр, транспортные самолеты Ан-26, Ил-76, которые по своим возможностям и тактико-техническими характеристиками не уступают лучшим образцам боевой авиационной техники ведущих авиационных государств. Зенитно-ракетные войска оснащены высокоэффективными зенитными ракетными комплексами дальнего действия С-200В и средней и малой дальности С-300П, С-300В1, Бук-М1.