И вы скажете, не пора менять Стельмаха?

Мнение

«Президент сотрудничает со Стельмахом как главой Национального банка и считает, что такое сотрудничество на сегодняшний день является объективно необходимым, и поэтому Президент на сегодняшний день не собирается реагировать на постановление, принятое Верховной Радой», - сказал представитель Секретариата Президента Александр Шлапак.

Также, сообщили СМИ, он отметил, что если Ющенко увидит необходимость увольнения Стельмаха, он это сделает сам без давления Верховной Рады и Кабинета Министров.

Это заявление представителя Секретариата Президента стоило рынку почти 30 копеек на каждом долларе.

Посмотрим хронологию событий.

В начале сегодняшнего дня на межбанковском рынке курс гривни начал активно укрепляться, что в целом, безусловно, отвечает реалиям рынка: сегодня нет никаких экономических факторов, которые бы объясняли, зачем украинской экономике «обесцненная гривня». Уже к 11.00 курс доллар/гривня достиг уровня 7,54. Но как только в СМИ распространилась информация, что Стельмаха оставляют на месте несмотря на Постановление ВР, как доллар начал «наступать» на гривню. К 15.00 курс доллар/гривня уже достиг уровня 7,83.

Итак, гривня опять теряет свою привлекательность. И все потому, что у физических и юридических лиц нет уверенности в будущем, а именно, в том, что действия НБУ будут способствовать стабилизации ситуации на рынке. Как просто можно найти решение проблемы, и как сложно решить эту проблему, когда политические расклады довлеют над экономической логикой.

Игорь Сподарец