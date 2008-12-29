Милиция усиливает охрану общественного порядка

С учетом общественно-политической и экономической ситуации в Украине в период с 28 декабря 2008 года по 28 января 2009 года с целью недопущения ухудшения криминогенной ситуации правоохранительные органы усиливают оперативное перекрытие территорий населенных пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Александр САВЧЕНКО.

По его словам, также предусмотрено усиление профилактического влияния на лиц, находящихся на учете в органах внутренних дел, в первую очередь, ранее судимых, поскольку каждое третье преступление совершается именно этими людьми.

В то же время милиция разработала для граждан памятки с советами по поводу личной защиты и сохранения имущества.