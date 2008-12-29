Киевское метро меняет режим работы в новогоднюю ночь

В Киеве в связи с проведением общегородских Новогодних и Рождественских мероприятий будет изменен режим работы метро в новогоднюю ночь.

Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, в ночь с 31 декабря 2008 г. на 1 января в 2009 г. работа метрополитена будет продлена до 03.30.

Как сообщал УНИАН, праздник встречи Нового года на Майдане Независимости в Киеве продлится с 21.00 31 декабря до 1.15 1 января.