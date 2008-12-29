В Чернигове горел мясокомбинат

В Чернигове горел главный производственный корпус ЗАО "Черниговский мясокомбинат".

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Пожар произошел вчера в холодильном отделении главного производственного корпуса. Огнем уничтожены элементы холодильных камер на площади 100 кв. м, повреждена теплоизоляция стен на площади 60 кв. м.

Пострадавших во время пожара нет.

Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ.