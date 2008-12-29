В Чернигове горел мясокомбинат
09:48, 29 декабря 2008Разное
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Огнем уничтожены элементы камер
В Чернигове горел главный производственный корпус ЗАО "Черниговский мясокомбинат".
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
Пожар произошел вчера в холодильном отделении главного производственного корпуса. Огнем уничтожены элементы холодильных камер на площади 100 кв. м, повреждена теплоизоляция стен на площади 60 кв. м.
Пострадавших во время пожара нет.
Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ.
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