Как воспринимать эпоху Джорджа Буша?

Супруга нынешнего президента США Лора Буш не согласна с критиками, утверждающими, что правление ее мужа стало провальным для страны. Об этом она заявила в одном из последних своих интервью в качестве первой леди страны. "Я знаю, что это не так, и думаю, что людям, которые считают подобным образом, просто не следует отвечать, - передает слова Л.Буш РосБизнесКонсалтинг. - Полагаю, история рассудит, и мы увидим все позже".

Так, Л.Буш подчеркнула, что за время президентства ее супруга США удалось свергнуть Саддама Хусейна, а миллионы людей в Афганистане и Ираке были освобождены от тиранических режимов. Кроме того, первая леди отметила, что Дж.Бушу удалось обеспечить безопасность США после терактов 11 сентября 2001 г. и больше не допустить подобных трагедий.