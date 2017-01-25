В Lauffer Group заявили, что обеспечат хлебом подконтрольные Украине регионы Востока
Lauffer Group продолжит поставлять качественный хлеб по социальной цене на подконтрольные Украине территории вблизи зоны АТО.
Об этом 25 января сообщил Юрий Смирнов, директор Дружковского хлебозавода, входящего в состав группы торговых и производственных предприятий Lauffer Group.
Во время совещания, на котором Юрий Смирнов был включен в совет директоров промышленных предприятий Дружковки, директор хлебозавода подчеркнул социальную значимость работы его компании, заявив: «Наш Дружковский хлебозавод является одним из восьми предприятий корпорации Lauffer Group, расположенных вдоль линии АТО. Мы выпускаем жизненно необходимую продукцию – хлеб. Одно это уже подразумевает, что деятельность предприятия города основываться на социальной ответственности. На нашем заводе трудится более 200 человек. Каждый из них получает стабильную зарплату, имеет социальные гарантии, а предприятие платит налоги в бюджет города».
По словам Юрия Смирнова, такая позиция продиктована философией компании, которая заключается в заботе о потребителе, что особенно актуально в тех регионах, где люди сталкиваются с боевыми действиями. Именно поэтому, по словам Смирнова, цена на хлебобулочную продукцию Lauffer Group остается доступной при неизменном сохранении качества. «Сегодня предприятие выпускает хлеб “Обеденный пшеничный” стоимостью 6 грн и хлеб “Добрый пшеничный” за 5 грн 4 коп. Кроме того, в сети наших фирменных магазинов представлен широкий ассортимент не только хлебобулочных изделий, но и свежей выпечки. Согласитесь, у всех есть знаменательные даты и праздники, которые хочется отметить по-человечески – с вкусными тортами, и все это мы делаем для жителей Донетчины», – добавил Юрий Смирнов.
Напомним, во время новогодних празднований Lauffer Group подарили подарки двум тысячам детей из домов-интернатов в Харьковской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях. Кроме того, для воспитанников Дружковской школы-интерната,школы-интерната для детей-сирот села НиколаевскаСлавянского района и детского дома в Краматорске помимо угощений на новый год Lauffer Groupорганизовала выступления кукольного театра. Ранее руководство Lauffer Group неоднократно заявляло, что, несмотря на сообщения Всеукраинской ассоциации пекарей о возможном повышении стоимости хлеба в Украине, их предприятия не намерены повышать стоимость своей продукции.