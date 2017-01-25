В Lauffer Group заявили, что обеспечат хлебом подконтрольные Украине регионы Востока

Об этом 25 января сообщил Юрий Смирнов, директор Дружковского хлебозавода, входящего в состав группы торговых и производственных предприятий Lauffer Group.

Во время совещания, на котором Юрий Смирнов был включен в совет директоров промышленных предприятий Дружковки, директор хлебозавода подчеркнул социальную значимость работы его компании, заявив: «Наш Дружковский хлебозавод является одним из восьми предприятий корпорации Lauffer Group, расположенных вдоль линии АТО. Мы выпускаем жизненно необходимую продукцию – хлеб. Одно это уже подразумевает, что деятельность предприятия города основываться на социальной ответственности. На нашем заводе трудится более 200 человек. Каждый из них получает стабильную зарплату, имеет социальные гарантии, а предприятие платит налоги в бюджет города».

По словам Юрия Смирнова, такая позиция продиктована философией компании, которая заключается в заботе о потребителе, что особенно актуально в тех регионах, где люди сталкиваются с боевыми действиями. Именно поэтому, по словам Смирнова, цена на хлебобулочную продукцию Lauffer Group остается доступной при неизменном сохранении качества. «Сегодня предприятие выпускает хлеб “Обеденный пшеничный” стоимостью 6 грн и хлеб “Добрый пшеничный” за 5 грн 4 коп. Кроме того, в сети наших фирменных магазинов представлен широкий ассортимент не только хлебобулочных изделий, но и свежей выпечки. Согласитесь, у всех есть знаменательные даты и праздники, которые хочется отметить по-человечески – с вкусными тортами, и все это мы делаем для жителей Донетчины», – добавил Юрий Смирнов.

Напомним, во время новогодних празднований Lauffer Group подарили подарки двум тысячам детей из домов-интернатов в Харьковской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях. Кроме того, для воспитанников Дружковской школы-интерната,школы-интерната для детей-сирот села НиколаевскаСлавянского района и детского дома в Краматорске помимо угощений на новый год Lauffer Groupорганизовала выступления кукольного театра. Ранее руководство Lauffer Group неоднократно заявляло, что, несмотря на сообщения Всеукраинской ассоциации пекарей о возможном повышении стоимости хлеба в Украине, их предприятия не намерены повышать стоимость своей продукции.