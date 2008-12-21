Бой Валуев - Холифилд (фото)

Российский боксер Николай Валуев одержал победу над американцем Эвандером Холифилдом в матче за звание чемпиона мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в супертяжелом весе, состоявшемся в швейцарском Цюрихе, сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт FightNews.com 21 декабря.

Победа в двенадцатираундовом бое была присуждена Валуеву по очкам решением большинства судей (114:114, 116:112, 115:112). Таким образом, он защитил свое чемпионское звание.

Перед боем Валуев, который на 40 килограммов тяжелее и на 30 сантиметров выше Холифилда, считался фаворитом. Многие эксперты предполагали, что 46-летний Холифилд, чьи высшие спортивные достижения остались в 1990-х годах, вообще не сможет оказать достойного сопротивления.

Следующий бой россиянин проведет летом 2009 года с узбеком Русланом Чагаевым, имеющим статус "временно недействующего чемпиона" WBA.

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