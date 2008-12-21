Бой Валуев - Холифилд (фото)

10:24, 21 декабря 2008
Разное
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Чемпион по версии WBA отстоял титул

Российский боксер Николай Валуев одержал победу над американцем Эвандером Холифилдом в матче за звание чемпиона мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в супертяжелом весе, состоявшемся в швейцарском Цюрихе, сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт FightNews.com 21 декабря.

Победа в двенадцатираундовом бое была присуждена Валуеву по очкам решением большинства судей (114:114, 116:112, 115:112). Таким образом, он защитил свое чемпионское звание.

Перед боем Валуев, который на 40 килограммов тяжелее и на 30 сантиметров выше Холифилда, считался фаворитом. Многие эксперты предполагали, что 46-летний Холифилд, чьи высшие спортивные достижения остались в 1990-х годах, вообще не сможет оказать достойного сопротивления.

Следующий бой россиянин проведет летом 2009 года с узбеком Русланом Чагаевым, имеющим статус "временно недействующего чемпиона" WBA.

Николай Валуев, Эвандер Холифилд

Николай Валуев, Эвандер Холифилд

Николай Валуев, Эвандер Холифилд

Николай Валуев, Эвандер Холифилд

Николай Валуев, Эвандер Холифилд

Николай Валуев, Эвандер Холифилд

Николай Валуев, Эвандер Холифилд

Николай Валуев, Эвандер Холифилд

Николай Валуев, Эвандер Холифилд

Фото AP

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