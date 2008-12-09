Погиб "черный археолог"

В Запорожской области засыпало песком «черного археолога».

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, несчастный случай произошел накануне вечером в Токмакском районе области.

"По словам свидетелей, в день происшествия двое мужчин и женщина, вооружившись лопатами, отправились к Пришибской горе (с. Чапаевка Токмакский р-н Запорожской обл.), известной из истории, как место захоронения участников ВОВ. Никаких разрешений на проведение раскопок в этом месте они не имели. Сообщение об обвале песка поступило от одного из участников "экспедиции", - сообщили в МЧС.

Выехав на место происшествия, спасатели извлекли мужчину из-под завала, но спасти не смогли - в результате обвала песка он скончался.

Прокуратурой по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.