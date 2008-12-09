В Киеве с Южного моста упала фура (добавлены фото)

Сегодня в Киеве, около 8 часа утра, на Южном мосту грузовик «Рено», двигавшийся в сторону Харьковского массива, сбил ограждение моста и упал на расположенные под ним гаражи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, от удара водитель, управлявший «фурой», получил травмы и оказался зажат в кабине. Сотрудникам МЧС пришлось извлекать водителя из кабины.

Фото Владимира Гонтаря / УНИАН