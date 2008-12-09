В Киеве с Южного моста упала фура (добавлены фото)
16:02, 09 декабря 2008Разное
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Сотрудники МЧС вынимали водителя
Сегодня в Киеве, около 8 часа утра, на Южном мосту грузовик «Рено», двигавшийся в сторону Харьковского массива, сбил ограждение моста и упал на расположенные под ним гаражи.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, от удара водитель, управлявший «фурой», получил травмы и оказался зажат в кабине. Сотрудникам МЧС пришлось извлекать водителя из кабины.
Фото Владимира Гонтаря / УНИАН
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