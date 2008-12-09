В Киеве состоится второе Международное ножевое шоу «Стальная грань»

12-13 декабря 2008 года в Киеве, в выставочном зале Торгово-промышленной палаты Украины состоится второе Международное ножевое шоу «Стальная грань». Организатором мероприятия выступает ООО «Кизляр Украина».

Посетителей шоу ждет встреча более чем с двадцатью мастерами-ножовщиками из Украины, России, Узбекистана; знакомство с шедеврами из проекта «Украинские коллекции» Фонда Александра Фельдмана (г. Харьков); с лучшими авторскими работами ООО «Северная Корона» (г. Санкт - Петербург, Россия), ООО ПП «Кизляр» (Дагестан, Россия), НТЦ «Булат НВР» (г. Киев).

Великолепный выбор современных ножей представят ООО «Спорт Лайн МО» (г. Киев), представительство фирмы Leatherman (Лезерман) в Украине - ООО «Спорт Тайм»(г.Киев), представительство фирм «АиР» и «Златко»(Россия) - ООО «Латек» (г.Харьков).

Соревнования по спортивному метанию ножей проведут ребята из российского клуба «Твердая рука» (г. Москва). Мастерство боевых искусств продемонстрируют представители Международной Федерации "Во-Дао-Вьетнам" и клуба самозащиты «Гранит» (г. Киев). Сабельное фехтование покажут рыцари из клуба «Росичи» (г. Киев).

В субботу 13 декабря, свое мастерство в приготовлении суши продемонстрируют шеф-повара сети ресторанов «Якитория».

«Стальная Грань» - это событие для увлеченных людей, ценящих клинковые изделия, которое не похоже на обыкновенную выставку. Оно будет насыщенно мастер-классами и конкурсами. Перед входом в выставочный зал будет проводиться часовой мастер-класс по ковке древнерусского кованого инструмента.

Украшением выставки станет экспозиция лучших фоторабот конкурса «Стальная красота».

Выставка ждет посетителей 12 декабря с 11 до 19 часов, 13 декабря с 10 до 18 часов.

Вход на выставку свободный.

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