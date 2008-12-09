Водителей призывают сегодня быть осторожными

Спасатели Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций призывают водителей быть осторожными в связи с ухудшением погодных условий 8-9 декабря.

Об этом идет речь в обращении, переданном агентству УНИАН пресс-службой МЧС.

В обращении отмечается, что, по сообщению Укргидрометцентра МЧС, 8-9 декабря на всей территории Украины, кроме восточных областей, ожидается осложнение погодных условий: дождь с переходом в снег, усиление скорости ветра 15-20 м/с, снижение температуры воздуха до 1-3° мороза; образование снежного покрова, на дорогах гололедица. На высокогорье Карпат лавиноопасно.

«Спасатели МЧС обращаются ко всем водителям с просьбой учесть эту информацию во время пребывания на автодорогах, быть крайне осторожными и внимательными за рулем, не превышать скорость и не нарушать ни одного правила дорожного движения», говорится в обращении.

Также спасатели просят автолюбителей по возможности сократить количество поездок на личном автотранспорте или вообще в это время не выезжать из гаражей и автостоянок и воспользоваться общественным транспортом.