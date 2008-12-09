Первый женский экипаж появился в ВВС Австралии

8 декабря 2008 года с авиабазы Amberley ВВС Австралии в штате Квинсленд взлетел военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III, полностью укомплектованный женским экипажем, сообщает MoD Oracle. Таким образом австралийские военные отметили двухлетие принятия на вооружение этого самолета.

В настоящее время в ВВС Австралии служат 14 женщин-пилотов. Линда Корбоулд, возглавившая в этот день экипаж C-17, считается самой известной из них. В 2006 году она стала первым командиром авиационной эскадрильи в истории австралийской армии. Линда Корбоулд также находилась за штурвалом первого C-17 Globemaster III ВВС страны, совершившего перелет из США, и приземлившегося 4 декабря 2006 года на территорию Австралии.

Свою карьеру в армии Линда Корбоулд начала авиадиспетчером в 1981 году, поскольку до 1990-го женщин-пилотов в ВВС Австралии не было. Ее первая летная практика была связана с военно-транспортным самолетом C-130 Hercules. В 2003 году она была награждена "Орденом Австралии" за планирование и проведение операции в Ираке.

Женщины в ВВС Австралии летают на пяти различных типах самолетов, включая военно-транспортные, пассажирские и патрульные. Кроме этого, они служат в качестве офицеров боевого управления, операторов бортовых радиоэлектронных систем и других специалистов.

Ранее экипажей, полностью укомплектованных женщинами, в составе ВВС Австралии не было. Однако, по словам присутствовавшего на праздновании представителя руководства военного ведомства, не исключено, что в дальнейшем их число будет увеличено.

Лента.ру