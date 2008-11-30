17-летний парень отравился самогоном и умер

В Кременчуге (Полтавская обл.) из-за отравления самогоном умер 17-летний парень.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в центре по связям с общественностью ГУ УМВД в Полтавской области.

По их данным, 23 ноября несовершеннолетний парень на отдыхе вместе с четырьмя товарищами пил купленный самогон. «Юноша, находясь за столом, внезапно изменился в лице, встал и вышел во двор. Спустя некоторое время все услышали, как вроде бы что-то упало. Двое ребят вышли посмотреть, что случилось и увидели на земле лежащего товарища, который уже был без сознания», – сказано в милицейском сообщении.

Юноша был госпитализирован в реанимацию одной из больниц города, где умер спустя пятеро суток. «После обследования тела умершего в бюро судебно-медицинских экспертиз было установлено, что смерть несовершеннолетнего наступила в результате гипертонического инсульта», – отметили в пресс-службе.

Работники милиции установили место, где молодежь приобрела 1 литр самогона, и изъяли еще около 15 литров суррогата, 160 литров браги и самогонный аппарат. Изъятое вещество направленно на экспертизу. По факту проводится последующая проверка.