95 евро за брошенный окурок или жвачку

В Гааге (Нидерланды) с начала нового года начнет действовать закон о чистоте улиц, среди правил которого – штраф за брошенный на землю окурок или жевательную резинку. Сума штрафа - 95 евро, сообщила пресс-служба муниципалитета этого города.

Таким образом, гаагские власти намерены внести дополнительный вклад в чистоту городских улиц и площадей, а также снизить расходы на их уборку. "До сих пор мы расходуем гигантские суммы денег на поддержание чистоты в Гааге, и это - просто грех", - сказал муниципальный советник агентству РИА «Новости». Еще год назад, представляя план "Гаага - чистый город", он заявил о намерении покончить с привычкой несознательных граждан сорить на улице. Эта проблема стала еще более актуальной, так как в июле в Нидерландах был введен запрет на курение в кафе и ресторанах, и курильщики заполонили улицы.

В течение декабря гаагские власти проведут специальную информационную кампанию, в которой жители будут предупреждены о штрафных мерах.

Следить за чистотой и выписывать штрафы будут специально подготовленные для этого служащие. В марте-апреле на улицах и площадях Гааги будут установлены новые урны со специальным отделением для окурков.

В настоящее время в городе стоят около 5 тысяч урн разных форм и размеров. Их заменят на новые, повсюду одинаковой формы. В активно посещаемых местах, в частности, в центре и в приморских районах урн будет больше, чем в жилых кварталах. Дополнительное число урн также установят около кафе и ресторанов, многие посетители которых, в связи с вышеупомянутым запретом, часто выходят покурить на улицу.