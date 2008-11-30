На Луганщине шахтер взорвался у себя дома
12:44, 30 ноября 2008Разное
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Проводится расследование
Вчера в 18.43 в городе Первомайск Луганской области в квартире, где проживал 50-летний шахтный мастер по подрывным работам, произошел взрыв угленитовой шашки.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, мужчина с тяжелыми травмами был госпитализирован в городскую больницу, где вскоре умер.
Другие жильцы и конструкции пятиэтажного дома не пострадали.
Правоохранительными органами проводится расследование. На месте происшествия работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
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