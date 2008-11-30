На Луганщине шахтер взорвался у себя дома

Вчера в 18.43 в городе Первомайск Луганской области в квартире, где проживал 50-летний шахтный мастер по подрывным работам, произошел взрыв угленитовой шашки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, мужчина с тяжелыми травмами был госпитализирован в городскую больницу, где вскоре умер.

Другие жильцы и конструкции пятиэтажного дома не пострадали.

Правоохранительными органами проводится расследование. На месте происшествия работала опергруппа Главного облуправления МЧС.