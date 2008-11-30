Перевернулась маршрутка: 1 человек погиб, 7 - ранены

Сегодня в 00.50 в Тернопольской области, неподалеку от города Бережаны, водитель микроавтобусу «Фиат», который осуществлял рейс по маршруту Стрый – Тернополь и перевез 9 пассажиров, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, семь человек с травмами средней степени тяжести госпитализированы в горбольницу, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

Как сообщал УНИАН, всего за минувшие сутки на территории страны зарегистрирована 641 автоавария, в которых погибли девять и травмированы 118 человек.