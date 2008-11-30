Суд разрешил продавать кукольных Саркози, но с особым ярлыком

Апелляционный суд Парижа разрешил продавать кукол вуду с лицом Саркози, придав им ярлык "посягательство на достоинство президента", сообщает радиостанция France Info.

Скоро два месяца как издательство K&B, принадлежащее компании Tear Prod, продает скандальных кукол как приложение к брошюре с шутливой биографией президента и пособием по колдовству, а также набором из 12 игл.

Саркози подал на компанию в суд, обвиняя в незаконном использовании его изображения. Но в конце октября Суд высшей инстанции Парижа отказал президенту в просьбе изъять кукол из продажи, сочтя правомерным подобное воспроизведение образа главы государства как публичного лица.

Президент подал апелляцию, и теперь, как утверждает его адвокат Тьерри Эрцог, истец вполне удовлетворен.

Апелляционный суд в пятницу не согласился потребовать изъятия кукол из продажи, чтобы не нарушать свободу слова, однако постановил, что они должны продаваться со специальным ярлыком, гласящим: товар "посягает на достоинство президента республики".

Как говорится в решении суда, "побуждение читателя колоть прилагающуюся к изданию куклу прилагаемыми иглами, что символизирует причинение физического вреда, являет собой посягательство на личное достоинство господина Саркози".

Пока брошюру и куклу Саркози можно купить без ярлыка в интернет-магазине за 14 евро и 21 центов.

РИА "Новости"