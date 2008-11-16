Под Киевом совершил аварийную посадку "Мессершмитт-109"

15 ноября в Белоцерковском районе Киевщины, у садового кооператива „Южное Залесье” при проведении испытательного полета произошло аварийное приземление на парашютной системе легкомоторного самолета «Replica ME-109» (уменьшенная копия модели "Мессершмитт-109" времен Второй Мировой войны, принадлежит местному аэроклубу „Пилот”).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате летательный аппарат получил повреждение фюзеляжа, а пилот, 57-летний гражданин Германии, - резаную рану правой кисти. От госпитализации потерпевший отказался. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.