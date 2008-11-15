В Черкассах маршрутка влетела в электроопору: травмированы 12 человек

В Черкассах в результате столкновения маршрутного такси с электроопорой травмированы 12 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 14 ноября водитель маршрутного микроавтобуса „Iveco”, который следовал по маршруту Черкассы-Канев, не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой.

В результате дорожно-транспортного происшествия микроавтобус перевернулся, при этом пострадали 12 пассажиров, из них 4 были госпитализированы с травмами разных степеней тяжести в больницу.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано более 100 ДТП, в которых погибли 13 человек, а 131 человек травмирован.