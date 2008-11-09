ДТП на трассе Киев - Одесса: 1 человек погиб, 10 - ранены

8 ноября в 18.30 в Ширяевском районе Одесской области, на 363 километре автодороги Киев - Одесса, водитель микроавтобуса „Мерседес-Спринтер” не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом „ПАЗ”.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель микроавтобуса, еще 10 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в райбольницу, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Погибший и пострадавшие - граждане Молдовы.

Правоохранительные органы проводят расследование. На месте ДТП работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

По данным МЧС, всего за минувшие сутки на территории Украины зарегистрировано 169 автоаварий, в которых погибли 28 и травмированы 218 человек.